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Государство выкупит кредитные долги белорусских рыбхозов
Источник материала: Партизан
Агентство по управлению активами, учредителями которого являются Госкомимущества и облисполкомы, выкупит кредитные долги крупнейших рыбхозов страны.
Соответствующее решение принято на прошедшей неделе правительством Беларуси.
В частности,
Также агентство выкупит кредитные долги ОАО «Рыбокомбинат «Любань» и ОАО «Альба» перед ОАО «Банк развития Республики Беларусь» почти на 9,2 млн рублей.
Эти меры приняты во исполнение указа Лукашенко по развитию рыболовного хозяйства в Беларуси.
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Агентство по управлению активами, учредителями которого являются Госкомимущества и облисполкомы, выкупит кредитные долги крупнейших рыбхозов страны.
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