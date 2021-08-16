Государство выкупит кредитные долги белорусских рыбхозов









Соответствующее решение принято на прошедшей неделе правительством Беларуси.





пишет Ежедневник, агентство приобретет долги по кредитам (по состоянию на 1 января 2021 года) ОАО «Рыбокомбинат «Любань» (Минская область), ОАО «Рыбхоз Красная Слобода» (Солигорский район, Минская область), ОАО «Опытный рыбхоз «Белое» (Житковичский район, Гомельская область), ОАО «Рыбхоз «Тремля» (Петриковский район, Гомельская область) и ОАО «Альба» (г.Несвиж, Минской область) перед ОАО «Белагропромбанк» на общую сумму чуть более 11,19 млн рублей. В частности,Ежедневник, агентство приобретет долги по кредитам (по состоянию на 1 января 2021 года) ОАО «Рыбокомбинат «Любань» (Минская область), ОАО «Рыбхоз Красная Слобода» (Солигорский район, Минская область), ОАО «Опытный рыбхоз «Белое» (Житковичский район, Гомельская область), ОАО «Рыбхоз «Тремля» (Петриковский район, Гомельская область) и ОАО «Альба» (г.Несвиж, Минской область) перед ОАО «Белагропромбанк» на общую сумму чуть более 11,19 млн рублей.





Также агентство выкупит кредитные долги ОАО «Рыбокомбинат «Любань» и ОАО «Альба» перед ОАО «Банк развития Республики Беларусь» почти на 9,2 млн рублей.





Эти меры приняты во исполнение указа Лукашенко по развитию рыболовного хозяйства в Беларуси.