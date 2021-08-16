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Минское "Динамо" стало обладателем Кубка Салея по хоккею

16.08.2021 08:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это 12-й титул в клубной истории, Кубок "Динамо" получает второй год подряд.


Минское "Динамо" победило столичную "Юность" и второй год подряд получает Кубок Салея, пишет Sputnik. Всего для клуба это четвертая победа в этом турнире.

Финальная встреча в рамках Кубка Салея – 2021 завершилась со счетом 4:2 (0:0, 1:0, 3:2). Из динамовцев отличились Денис Мосалев (31-я минута), Александр Когалев (44), Роман Горбунов (59) и Тэйлор Бек (60). У "Юности" забивали Иван Фищенко (41) и Андрей Антонов (54).

Минское "Динамо" выиграло 12-й титул в клубной истории.

Третье место в турнире – за "Гомелем", которому удалось обыграть по буллитам "Шахтер" – 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0). Шайбы на счету Ивана Секерина (8-я минута) и Олега Ковалева (23-я минута) у гомельчан и Сергея Костицына (24-я минута) и Алексея Котеловского (25-я минута) у "горянков". В серии буллитов победу "Гомелю" обеспечил Станислав Кучкин.

"Динамо" в новом сезоне КХЛ


Свой первый матч в КХЛ динамовцы проведут 3 сентября против одноклубников из Москвы.

В межсезонье клуб потерял много важных игроков – ушли Брэндон Козун, Франсис Паре, Дэнни Тэйлор, Доминик Фурх, Илья Соловьев, Бренанн Менелл, Степан Фальковский, Роб Клинкхаммер, Шейн Принс и Райан Спунер.

Клуб подписал канадского нападающего Тейлора Бека, шведского защитника Лукаса Бенгтссона и словацкого голкипера Патрика Рыбаря. Также в "Динамо" пришел ряд молодых спортсменов.
 
Теги: Гомель
 
 
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