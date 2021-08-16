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МИД: Белорусы в Афганистане могут обращаться за помощью в посольство, расположенное в Душанбе

16.08.2021 08:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Граждане Беларуси, оказавшиеся в Афганистане, могут обращаться за помощью в посольство в Таджикистане, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.



"Безусловно МИД Беларуси следит за развитием ситуации в Афганистане. Физически там нет нашего посольства. По совместительству эту страну курирует посольство Беларуси в Таджикистане. Поэтому граждане нашей страны по консульским вопросам либо за оказанием иного возможного содействия в рамках Министерства иностранных дел могут обращаться в наше посольство в Таджикистан", - сообщил Глаз в эфире телеканала ОНТ.

Как сообщалось, 15 августа движение "Талибан" установил контроль над всей территорией Афганистана.
 
 
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Граждане Беларуси, оказавшиеся в Афганистане, могут обращаться за помощью в посольство в Таджикистане, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
 
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