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Генсек ООН Гутерриш призвал талибов соблюдать права человека в Афганистане

16.08.2021 08:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен политическим кризисом в Афганистане.

Он призывает исламистское радикальное движение "Талибан" и другие стороны конфликта к "максимальной сдержанности с целью сохранить жизни", сообщил представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик в воскресенье, 16 августа.

Совет Безопасности ООН 16 августа проведет заседание по ситуации в Афганистане.

Гутерриш особо выделил опасения за будущее женщин и девочек. Генсек ООН указал на необходимость обеспечить соблюдение международного гуманитарного права, а также прав и свобод всех жителей Исламской Республики. Он призвал не препятствовать поставкам гуманитарной помощи в страну.

Афганский президент Ашраф Гани покинул страну, объяснив свое поведение стремлением "не допустить кровопролития".

По словам бывшего главы государства Хамида Карзая, в Афганистане создан Координационный совет, призванный способствовать мирной передаче власти. В состав этого органа вошли председатель Высшего совета национального примирения Абдулла Абдулла, лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматияр и сам Карзай.

 
 
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен политическим кризисом в Афганистане.
 
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