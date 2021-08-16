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Семь суток ареста за фото освобождения Витебска от нацистов
Источник материала: UDF
Бойцы Советской армии с нацистским флагом в освобожденном Витебске / Facebook Виктора Борисенко
"Они судили меня за эту фотографию, сделанную в освобожденном Витебске в 1944 году. Да-да, судили. Буквально. Статья 19.10 Административного кодекса. Пропаганда нацистской символики. Тот факт, что это подлинная архивная фотография, находящаяся в свободном доступе на десятках сайтов, снятая фотографом-коммунистом, и пропагандирует вообще-то подвиг советских солдат, захвативших как трофей знамя врага, судом принято к сведению. Но приговор огласили, словно я матерый неонацист – 7 суток административного ареста",
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Его обвинили в «пропаганде нацистской символики».
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