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Посол Фишер: каждая попытка заставить замолчать независимые СМИ говорит о неуверенности и нетерпимости

16.08.2021 08:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Каждая попытка заставить замолчать независимые СМИ свидетельствует о неуверенности и нетерпимости», — так прокомментировала в «Твиттере» решение суда признать экстремистскими материалы сайтов tut.by и zerkalo.io американский дипломат Джули Фишер.

Посол Фишер: каждая попытка заставить замолчать независимые СМИ говорит о неуверенности и нетерпимости

В декабре прошлого года она была назначена послом США в Минске, но не получила въездную визу. 11 августа белорусская сторона отозвала согласие на назначение Фишер послом в качестве одной из контрмер в ответ на новые санкции Вашингтона, введенные 9 августа.

13 августа суд Центрального района Минска признал экстремистскими материалами информационную продукцию порталов tut.by и zerkalo.io по результатам рассмотрения искового заявления МВД. Экстремистскими материалами признаны информационная продукция сайтов, их аккаунтов в Telegram, Viber, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и TikTok, а также логотипы (цифровые водяные знаки). Они должны быть внесены в Республиканский список экстремистских материалов, после чего распространение любой продукции ресурсов будет считаться административным правонарушением.

«Мы имеем право обжаловать решение. И, конечно же, это сделаем», — подчеркнули в редакции. Решение суда расценено как «фактическое убийство журналистики и попытка стереть историю».

 

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Теги: Минск
 
 
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«Каждая попытка заставить замолчать независимые СМИ свидетельствует о неуверенности и нетерпимости», — так прокомментировала в «Твиттере» решение суда признать...
 
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