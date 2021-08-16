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США экстренно посылают в Кабул еще около 1000 солдат

16.08.2021 08:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти США увеличивают примерно на 1000 человек - до 6000 тысяч военнослужащих - военный контингент в Афганистане , который должен обеспечить эвакуацию американских граждан из страны.

Они будут направлены в Кабул в течение 48 часов, говорится в совместном заявлении Госдепартамента и Минобороны США, обнародованном в воскресенье, 15 августа.

"Завтра и в ближайшие дни мы будем вывозить из страны тысячи американских граждан, проживающих в Афганистане, нанятых на месте сотрудников дипмиссии США в Кабуле и их семей, а также других особо уязвимых афганских граждан. И мы ускорим эвакуацию тысяч афганцев, имеющих право на получение специальных иммиграционных виз США", - говорится в документе.

Между тем американская авиакомпания United Airlines меняет маршруты некоторых рейсов, чтобы не входить в воздушное пространство Исламской Республики. Решение затронет рейсы перевозчика в Индию, указало агентство Reuters.

Более 60 государств, включая Германию, Великобританию и Украину в этой связи подписали обращение с призывом ко всем сторонам афганского конфликта "способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, которые хотят покинуть страну". "Дороги, аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми, необходимо поддерживать спокойствие", - указано в заявлении.

Исламистское радикальное движение "Талибан" ранее в этот же день объявило о захвате власти в Афганистане. Многие государства, включая Соединенные Штаты, Великобританию и Германию, эвакуируют сотрудников своих диппредставительств из страны.

Представитель "Талибана" сообщил, что движение намерено вскоре провозгласить Исламский Эмират Афганистан. Так называлось частично признанное государство под контролем талибов на территории Афганистана в 1996-2001 годах.

 
 
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Власти США увеличивают примерно на 1000 человек - до 6000 тысяч военнослужащих - военный контингент в Афганистане , который должен обеспечить эвакуацию американских...
 
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