В Ратомке горела агроусадьба

Источник материала: БелТА



16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ратомке Минского района в агроусадьбе произошел пожар. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.





Сообщение о загорании на ул.Красивая поступило 15 августа в 19.41. Прибывшие подразделения МЧС установили, что горит крыша и изнутри три гостевых дома на территории агроусадьбы. Пожар был локализован в 20.27, ликвидирован в 21.00. На месте пожара работали 8 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.







Причина случившегося устанавливается.-0-