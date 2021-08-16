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Украинцы вывезли из Кабула граждан пяти стран. В том числе белорусов

16.08.2021 08:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Украинцы вывезли из Кабула граждан пяти стран. В том числе белорусов
Министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба сообщает, что украинский самолет эвакуировал из аэропорта Кабула, помимо соотечественников, граждан Афганистана, Беларуси, Нидерландов и Хорватии.

Одновременно президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что всего эвакуированных - 80 человек, из них восемь - граждане Украины, пишет Би-би-си.

На вывоз граждан западных стран и беженцев-афганцев из кабульского аэропорта брошены десятки военно-транспортных самолетов США, десять британских и четыре канадских транспортника; в ближайшее время ожидается прилет двух немецких военно-транспортных самолетов.
 
 
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На вывоз граждан западных стран брошены десятки военно-транспортных самолетов США.
 
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