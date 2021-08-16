Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Украинцы вывезли из Кабула граждан пяти стран. В том числе белорусов На вывоз граждан западных стран брошены десятки военно-транспортных самолетов США.

Одновременно президент Украиныуточнил, что всего эвакуированных - 80 человек, из них восемь - граждане Украины,Би-би-си.На вывоз граждан западных стран и беженцев-афганцев из кабульского аэропорта брошены десятки военно-транспортных самолетов США, десять британских и четыре канадских транспортника; в ближайшее время ожидается прилет двух немецких военно-транспортных самолетов.