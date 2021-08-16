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Миллион доз китайской вакцины Sinopharm в Беларуси ждут в августе

16.08.2021 08:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как заявили в Минздраве, в ближайшем времени будет рассматривается доставка в страну препаратов от COVID разных производителей.



Миллион доз вакцины Sinopharm рассчитывают получить Беларусь в августе, об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко в эфире телеканала СТВ.

По его словам, пишет Sputnik, данный вопрос активно рассматривается при участии МИД и посольства КНР.

 "Поэтому планы в скором времени реализуются. Мы рассчитываем, что это произойдет в текущем месяце", - сказал Тарасенко.


Представитель Минздрава также отметил, что разработчики учитывают мутации вируса.

Вакцины разных производителей


Белорусы хотели бы возможность выбрать среди вакцин ту, которой больше доверяют, уточнил Тарасенко.

"Кто-то хочет Pfizer, AstraZeneca или Moderna привиться. В скором времени, конечно же, будем мы, как я и озвучил, рассматривать и доставку вакцины других производителей", — сказал он.

Замминистра уточнил, что определенные коррективы вносят также вопросы качества, цены и условий, необходимых для хранения препаратов.
По словам Тарасенко, иммунитет к COVID-19 есть в среднем у 38% белорусов.
Белорусская вакцина

Тарасенко также ответил на вопрос, когда стоит ждать первое применение белорусской вакцины. Он уточнил, что это случится не в текущем году. Препарат уже произведен в лаборатории, однако над ним необходимо провести еще работу.

"Сейчас стоит задача трансформировать и передать для промышленности, чтобы могла промышленность наша уже ее производить, выпускать в гражданский оборот. Но мы говорим, это уже выпуск — начало 2023 года" — подчеркнул представитель Минздрава.

Китайская вакцина в Беларуси


Как в июле сообщал посол Беларуси в Китае Юрий Сенько, за первые полгода Китай на бесплатной основе передал Беларуси 400 тысяч доз вакцин компании Sinopharm, ведутся переговоры о закупке коммерческой партии товара.
Кроме того, по его словам, в ближайшее время будет принято решение по производству вакцины совместно с Китаем.

Также Беларусь получила предложения от китайских компаний наладить на территории индустриального парка "Великий камень" производство вакцин по своим технологиям.

Напомним, что пока в Беларуси производится только российская вакцина "Спуткник V", промышленный выпуск на "Белмедпрепаратах" начался в феврале. 

Планируется, что ежемесячно на белорусских мощностях будут выпускать до 500 тысяч доз препарата. Как производят вакцину - читайте в репортаже Sputnik.
 
 
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Как заявили в Минздраве, в ближайшем времени будет рассматривается доставка в страну препаратов от COVID разных производителей.
 
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