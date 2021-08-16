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ЕС: афганский кризис и действия Минска вынуждают срочно пересмотреть миграционные правила
Источник материала: Партизан
Многие страны Евросоюза опасаются повторения миграционного кризиса 2015-2016-го годов
Кризис в Афганистане и действия Беларуси указывают на необходимость пересмотра правил миграции и предоставления убежища, существующих в ЕС, заявил воскресенье вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
«Если есть что-то, что продемонстрировали ситуация в Афганистане и действия Беларуси, то это то, что… мы не можем более медлить с полномасштабным пересмотром европейских правил миграции и (предоставления) убежища, в котором мы нуждаемся», – написал Схинас в «Твиттере», цитируя свои комментарии, опубликованные в итальянской газете La Stampa,
Многие страны ЕС обеспокоены тем, что развитие событий в Афганистане может привести к повторению европейского миграционного кризиса 2015-2016-го годов. Напомним, что хаос, вызванный неконтролируемым прибытием более чем миллиона человек с Ближнего Востока, поставил тогда под угрозу как положение в сфере безопасности, так и работу систем социального обеспечения. На фоне этих процессов в обществе усилилась в то время поддержка крайне правых группировок.
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Многие страны Евросоюза опасаются повторения миграционного кризиса 2015-2016-го годов
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