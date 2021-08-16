В Кореличском районе загорелась церковь

Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Малюшичи Кореличского района горела церковь. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.





Сообщение о пожаре поступило сотрудникам МЧС 16 августа в 03.19. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены.





Еще один пожар произошел 15 августа. Сообщение о пожаре квартиры в многоквартирном жилом доме в деревне Новосады Новогрудского района поступило в 05.05. В результате пожара повреждено имущество, закопчены стены и потолок.





Причины двух ЧП устанавливаются.-0-