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В Кореличском районе загорелась церковь

16.08.2021 08:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Малюшичи Кореличского района горела церковь. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило сотрудникам МЧС 16 августа в 03.19. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены.

Еще один пожар произошел 15 августа. Сообщение о пожаре квартиры в многоквартирном жилом доме в деревне Новосады Новогрудского района поступило в 05.05. В результате пожара повреждено имущество, закопчены стены и потолок.

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Теги: Минск
 
 
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В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены. 
 
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