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Беларусь вернулась в эпоху бюджетного дефицита

16.08.2021 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мере ухудшения экономической ситуации в стране в прессе все чаще встречается слово «дефицит». Пока, главным образом, речь идет о дефиците финансовом — нехватке средств в бюджете. Чем он нам грозит?

Беларусь вернулась в эпоху бюджетного дефицита

 

Откат на десятилетие

Предыдущий год Беларусь закончила с превышением расходной части бюджета сектора государственного управления над его доходами в размере 2,5 млрд рублей. Такой ситуации в сфере госфинансов не наблюдалось с 2010 года. Традиционно, даже при неблагоприятном прогнозе удавалось сохранить хоть небольшой, но бюджетный профицит.

 
 
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По мере ухудшения экономической ситуации в стране в прессе все чаще встречается слово «дефицит». Пока, главным образом, речь идет о дефиците финансовом — нехватке...
 
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