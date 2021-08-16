Беларусь вернулась в эпоху бюджетного дефицита

По мере ухудшения экономической ситуации в стране в прессе все чаще встречается слово «дефицит». Пока, главным образом, речь идет о дефиците финансовом — нехватке средств в бюджете. Чем он нам грозит?





Откат на десятилетие

Предыдущий год Беларусь закончила с превышением расходной части бюджета сектора государственного управления над его доходами в размере 2,5 млрд рублей. Такой ситуации в сфере госфинансов не наблюдалось с 2010 года. Традиционно, даже при неблагоприятном прогнозе удавалось сохранить хоть небольшой, но бюджетный профицит.