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Талибан заявил, что война в Афганистане закончена

16.08.2021 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Представитель Талибана заявил в воскресенье в интервью каналу «Аль-Джазира», что война в Афганистане закончена.

Талибан заявил, что война в Афганистане закончена
Фото носит иллюстративный характер

Какой будет форма правления в стране решится в ближайшее время, пишет «ГА».

Официальный представитель политического офиса Талибана Мухаммада Наима, ни одна дипмиссия и ни одно из зданий посольств не являются целями Талибана.

От имени группировки он заверил, что будет обеспечена безопасность для иностранных граждан, в том числе и дипломатов.

Формирования Талибана вступили в столицу страны Кабул в воскресенье. Президент Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие.

В воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Талибан и другие стороны «действовать максимально сдержанно, чтобы защитить жизни» и сделать все, чтобы гуманитарные потребности были удовлетворены, говорится в заявлении пресс-секретаря ООН.

 

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Представитель Талибана заявил в воскресенье в интервью каналу «Аль-Джазира», что война в Афганистане закончена.
 
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