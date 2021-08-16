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Украинский самолет эвакуировал из Афганистана граждан Беларуси

16.08.2021 08:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Украинский самолет эвакуировал из Кабула около 80 граждан нескольких стран, включая 8 украинцев и граждан Беларуси, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Украинский самолет, который находился в Афганистане, забрал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Сейчас они в безопасности. Украина не бросает своих и помогает другим. В случае дальнейших обращений сделаем все для помощи соотечественникам и иностранцам в беде», - сообщил Кулеба в Twitter.

 
 
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Украинский самолет эвакуировал из Кабула около 80 граждан нескольких стран, включая 8 украинцев и граждан Беларуси, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий...
 
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