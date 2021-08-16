«Некоторые из них категорически отказываются ехать домой»





По словам председателя комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Лауринаса Кащюнаса, всех, кто не будет признан беженцем, придется вернуть в страны происхождения.





Однако эта процедура может занять некоторое время. Руководитель Центра регистрации иностранцев Александрас Кисловас говорит, что получение необходимых документов занимает всего несколько месяцев. Но Ирак, граждане которого в основном входят в число тех, кто нелегально пересекает литовскую границу, вообще не принимает депортированных — только тех, кто возвращается добровольно.





По словам Лауринаса Кащюнаса, в настоящее время рассматривается около 200 заявлений о предоставлении статуса беженца для нелегальных мигрантов, пересекших границу, но все они признаны экономическими мигрантами.





— Люди, которые не будут признаны беженцами, должны будут быть возвращены в страны их происхождения, — говорит Лауринас Кащюнас.





По его словам, с учетом практики других стран этот процесс непростой: бывают случаи, по опыту стран Южной Европы, когда некоторые люди проводят в лагерях и год, и два. Эти страны происхождения часто просто не хотят принимать их обратно.





Одна из самых больших проблем заключается в том, что Ирак не имеет соглашения о реадмиссии с ЕС.





— Есть добровольное и принудительное возвращение после различных процедур. Теперь нам нужно сосредоточить усилия на добровольном возвращении. Есть программа Международной организации по миграции, национальные инструменты, когда покупаешь билет домой и даешь определенную сумму денег на обустройство. Я знаю, что на это уже согласились несколько человек, — говорит Лауринас Кащюнас.





Депутат отмечает, что среди мигрантов есть люди, которые могут быть внедрены, чтобы помочь не разрушить схемы бизнеса по транспортировке мигрантов. Они отговаривают тех, кто хочет вернуться в страну происхождения.





— Их легко идентифицировать, потому что обычно это те же [люди], которые организуют беспорядки в лагерях. На мой взгляд, лучший инструмент — изолировать их. И это делается, — говорит Лауринас Кащюнас.





Как подчеркивает Александрас Кисловас, сейчас в Пабраде находится 540 мигрантов, большинство из которых иракцы. По его словам, примерно у 10% мигрантов нет документов, удостоверяющих личность, некоторые представляются по-другому. Для того, чтобы в одиночку вернуть мигрантов в страну происхождения, процесс получения необходимых документов для пересечения границы и возвращения домой занимает около 3-4 месяцев. Все это необходимо согласовать со страной происхождения, чтобы она согласилась принять их.





— Если мы говорим об иракцах, мы отправляем запрос в наше посольство в Варшаве с просьбой прислать соответствующий заполненный опросник, копии документов в посольство Ирака в Варшаве. Ясно, что этот процесс требует времени, — поясняет Александрас Кисловас.





По его словам, также многое зависит от авиакомпаний, которые требуют оценки определенных факторов риска, поскольку некоторые иностранцы не хотят лететь домой. Капитан лайнера принимает решение о физической посадке в самолет. И он имеет право отказаться брать такого пассажира.





— В нашей практике была одна высылка гражданина Кубы, когда только с третьего раза выслали. В первый раз он кричал. Во второй раз этот иностранец просто начал помечать места своими фекалиями, пытался пометить других пассажиров, наших офицеров, плевался, кусался и так далее. Третий раз был успешным, — говорит Александрас Кисловас. В случае с коммерческими рейсами, поясняет он, на одном рейсе может быть отправлено не более двух мигрантов с сопровождающими.





Возврат с помощью чартерного самолета — сложная процедура, сложная покупка. Следующим этапом является получение всех соответствующих разрешений, например, на посадку в стране происхождения. Что касается Ирака, то он не принимает депортированных, только тех, кто возвращается добровольно. Власти Ирака заявляют, что их граждане могут решать, возвращаться ли в страну.





Поэтому рассматриваются различные варианты возвращения нелегальных мигрантов в страны происхождения не только коммерческими рейсами.





Александрас Кисловас говорит, что сегодня Литве не хватает человеческих ресурсов для организации высылки мигрантов.





— Несколько лет назад коллеги из Швеции столкнулись с наплывом иракцев. В основном благодаря добровольной репатриации большое количество иракцев смогли уехать в свою страну происхождения, но добровольная репатриация — действительно долгая работа, нужно долго говорить и объяснять человеку, — говорит Александрас Кисловас.





Руководитель Центра регистрации иностранцев считает, что около 5 % мигрантов могут остаться в Литве.