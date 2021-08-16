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Обзор возможностей по открытию счета в Paritetbank

16.08.2021 09:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Обзор возможностей по открытию счета в Paritetbank

Недавно Paritetbank запустил новую линейку пакетов обслуживания расчетных счетов и предложил бизнесу варианты, которые помогут новичкам на старте, а опытным игрокам дадут уникальные возможности.

Вы можете выбрать один из четырех выгодных пакетов обслуживания, в любой из которых включены: бесплатное открытие счета, бесплатный Мобильный банк и Интернет-банкинг «ePARITET», бесплатная доставка документов в банк для открытия счета, а также различные варианты по использованию и обслуживанию корпоративных карточек, банковским переводам и возможностям торгового эквайринга.

Обзор возможностей по открытию счета в Paritetbank

Пакеты обслуживания в Paritetbank дают возможность бизнесу развиваться и получать бонусы одновременно.

  • Линейка РКО предполагает минимальные доступные тарифы — всего от 0 BYN в месяц;
  • Оформление зарплатного проекта дает возможность получать 3% на фактический остаток по счету от зачислений зарплаты сотрудникам. А специальный пакет «Семейный круг» даст Вашим сотрудникам еще и множество привилегий — бесплатные карточки для всех членов семьи, скидку на страховку, скидки в заведениях и удобные дополнительные сервисы.
  • Подключение электронной торговой площадки упрощает ведение валютно-обменных операции, а также дает возможность совершать их по индивидуальным курсам валют;
  • Наличие приложения ePARITET  в смартфоне делает бизнес еще более мобильным, ведь в приложении можно совершать практически все банковские операции.

Paritetbank позаботился и о возможности зарезервировать счет онлайн. Сделать это можно как на сайте банка, так и в мобильном банке ePARITET.

Такой сервис позволяет сэкономить время, оперативно получив номер расчетного счета, и использовать его в документах для получения денежных средств. В течение 10 рабочих дней с момента получения номера счета необходимо предоставить либо заказать у менеджера бесплатную доставку пакета документов в банк для открытия счета.

Обслуживая свой бизнес в Paritetbank, выгоду получают все: и владелец бизнеса, используя возможности расчетно-кассового обслуживания, и сотрудники компании, и даже члены их семей!

Оставьте заявку на открытие счета в Paritetbank прямо сейчас, и Вы получите возможности и технологии, которые помогут бизнесу расти!

Обзор возможностей по открытию счета в Paritetbank

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Недавно Paritetbank запустил новую линейку пакетов обслуживания расчетных счетов и предложил бизнесу варианты, которые помогут новичкам на старте, а опытным игрокам...
 
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