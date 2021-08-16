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Обзор возможностей по открытию счета в Paritetbank
16.08.2021 09:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Недавно Paritetbank запустил новую линейку пакетов обслуживания расчетных счетов и предложил бизнесу варианты, которые помогут новичкам на старте, а опытным игрокам дадут уникальные возможности.
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Пакеты обслуживания в Paritetbank дают возможность бизнесу развиваться и получать бонусы одновременно.
Paritetbank позаботился и о возможности
Такой сервис позволяет сэкономить время, оперативно получив номер расчетного счета, и использовать его в документах для получения денежных средств. В течение 10 рабочих дней с момента получения номера счета необходимо предоставить либо заказать у менеджера бесплатную доставку пакета документов в банк для открытия счета.
Обслуживая свой бизнес в Paritetbank, выгоду получают все: и владелец бизнеса, используя возможности расчетно-кассового обслуживания, и сотрудники компании, и даже члены их семей!
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Недавно Paritetbank запустил новую линейку пакетов обслуживания расчетных счетов и предложил бизнесу варианты, которые помогут новичкам на старте, а опытным игрокам...
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