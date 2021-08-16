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Белорусская криптобиржа дарит 50$ всем новым клиенту

16.08.2021 09:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Белорусская криптобиржа дарит 50$ всем новым клиенту

На первой регулируемой криптобирже СНГ Currency.com есть возможность зарегистрироваться и пользоваться возможностями криптоплатформы как физическим лицам, так и юридическим. Для того, чтобы было легче понять основные отличия и преимущества этих двух моделей, собрали для вас отдельное описание каждой из них. 

Регистрация - первое, что предстоит каждому пользователю и уже на этом этапе существуют существенные отличия. 

Регистрация и верификация для физических лиц предполагают предоставление личной информации пользователя: паспортных данных, электронного адреса; принятие договора (Условий использования криптоплатформы) и политики конфиденциальности. Помимо этого, предусмотрен приветственный бонус: после верификации аккаунта внесения минимум 20$ и совершения 1 левередж-операции (все в течение 30 дней), пользователь получает бонус 50$ на торговлю. При этом за вывод “бонусных” средств может взиматься дополнительная комиссия, которая прописана в Условиях использования криптоплатформы. 

Регистрация и верификация для юридических лиц предполагают помимо предоставления личной информации руководителя организации и принятия договора (Условий использования криптоплатформы) и политики конфиденциальности, предоставление пакета документов юридического лица (пакет учредительных документов, документы подтверждающие финансовое состояние компании, налоговую отчетность, а также личные данные уполномоченных лиц). При этом юридическим лицам предоставляется приоритетная регистрация, которая подразумевает персональное сопровождение специалистом криптоплатформы при регистрации, а также ускоренная верификация (возможность проходить верификацию с соблюдением всех требований AML,  CTF и KYC всего за один день) и выделенная клиентская поддержка. Важно отметить, что далее корпоративные клиенты имеют возможность торговать в любое время и в любом месте, посредством полного комплекса услуг мобильного приложения для IOS и Android, как и физические лица.

Кроме этого, корпоративным клиентам предоставляется возможность коммуникации напрямую с персональным менеджером по удобным каналам связи, к которому можно обращаться за консультациями , а также предусмотрены повышенные лимиты для безналичных переводов и криптовалют.

Как видите, возможности и преимущества разнятся, ну а выбор формата всегда остается за пользователями. Задать интересующее вас вопросы и получить более детальную информацию вы можете найти на сайте криптобиржи Currency.com. 

Внимание! Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций. Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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