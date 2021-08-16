|
Белорусская криптобиржа дарит 50$ всем новым клиенту
16.08.2021 09:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
На первой регулируемой криптобирже СНГ Currency.com есть возможность зарегистрироваться и пользоваться возможностями криптоплатформы как физическим лицам, так и юридическим. Для того, чтобы было легче понять основные отличия и преимущества этих двух моделей, собрали для вас отдельное описание каждой из них.
Регистрация - первое, что предстоит каждому пользователю и уже на этом этапе существуют существенные отличия.
Регистрация и верификация для физических лиц предполагают предоставление личной информации пользователя: паспортных данных, электронного адреса; принятие договора (Условий использования криптоплатформы) и политики конфиденциальности. Помимо этого, предусмотрен приветственный бонус: после верификации аккаунта внесения минимум 20$ и совершения 1 левередж-операции (все в течение 30 дней), пользователь получает бонус 50$ на торговлю. При этом за вывод “бонусных” средств может взиматься дополнительная комиссия, которая прописана в Условиях использования криптоплатформы.
Кроме этого, корпоративным клиентам предоставляется возможность коммуникации напрямую с персональным менеджером по удобным каналам связи, к которому можно обращаться за консультациями , а также предусмотрены повышенные лимиты для безналичных переводов и криптовалют.
Как видите, возможности и преимущества разнятся, ну а выбор формата всегда остается за пользователями. Задать интересующее вас вопросы и получить более детальную информацию вы можете найти на сайте криптобиржи Currency.com.
Внимание! Инвестиции
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На первой регулируемой криптобирже СНГ Currency.com есть возможность зарегистрироваться и пользоваться возможностями криптоплатформы как физическим лицам, так и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)