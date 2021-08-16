Перевод юридической поддержки Вашего бизнеса на аутсорсинг – оптимизация расходов и залог успеха

Источник материала: ProBusiness

На сегодняшний день руководители и собственники бизнеса, которые стараются шагать в ногу со временем и оптимизировать свои затраты, присматриваются к услугам юридического аутсорсинга. Современные экономические реалии и технологии позволяют привлечь высококвалифицированных юристов и экспертов, при этом сохранить все необходимые рабочие процессы и сэкономить. Стоит заметить, что большой процент успешных иностранных компаний давно используют юридический аутсорсинг.

Финансово-хозяйственная деятельность предприятий и компаний в нашей стране регламентируется большим количеством законодательных и нормативных актов и требует ежедневного мониторинга. В процессе своей коммерческой деятельности перед каждым предпринимателем встают различные юридические вопросы и острые проблемы, которые необходимо решить здесь и сейчас, не нарушая при этом действующее законодательство. В такой ситуации помогут специалисты юридической компании «Индустрия Инноваций» .

Наши юристы с удовольствием окажут вам как разовые юридические услуги, так и предоставят пакетные решения для организаций с различной формой хозяйственной деятельности. Вам остаётся только проконсультироваться со специалистом и определить подходящий вариант сотрудничества, который будет оптимальным и выгодным именно для вас.

Мы предлагаем на выбор 3 варианта сопровождения вашего бизнеса «под ключ» :

Пакет «Базовый».

Пакет включает в себя следующее предложение:

- разработка проекта договора – 1 (количество единиц предоставляемой услуги);

- правовая экспертиза документа на предмет соблюдения законодательства – 2;

- устная консультация (очная/ по телефону на выбор клиента) – 5;

- письменная консультация (заключение) – 1;

- подготовка проекта претензии – 2;

- подготовка кадровой документации – 4.

Стоимость предложения – 200,00 бел.руб.

Пакет «Стандарт».

Пакет включает в себя следующее предложение:

- разработка проекта договора – 2 (количество единиц предоставляемой услуги);

- правовая экспертиза документа на предмет соблюдения законодательства – 3;

- устная консультация (очная/ по телефону на выбор клиента) – 6;

- письменная консультация (заключение) – 3;

- подготовка проекта претензий – 4;

- подготовка кадровой документации – 6.

- разработка ЛНА для юридического лица – 1.

Стоимость предложения – 390 бел.руб.

Пакет «Бизнес».

Пакет будет включать в себя следующее предложение:

- разработка проекта договора – 4 (количество единиц предоставляемой услуги);

- правовая экспертиза документа на предмет соблюдения законодательства – 6;

- устная консультация (очная/ по телефону на выбор клиента) – неограниченно;

- письменная консультация (заключение) – 5;

- подготовка проекта претензии, заявлений о возбуждении приказного производства, исковых заявлений, заявления о возбуждении исполнительного производства – 6;

- подготовка кадровой документации – 8.

- разработка ЛНА для юридического лица – 2.

Стоимость предложения - 850 бел.руб.

Также мы предлагаем передать на аутсорсинг процесс взыскания долгов.

При передаче функции взыскания на аутсорсинг появляется возможность оптимизировать штатную численность компании, повысить качество работы юридической службы, а также избавиться от необходимости проведения контроля по возврату долгов, в том числе оптимизировать материальные и технические условия, регламентирующие порядок взыскания.

Передав функции взыскания специалистам ООО «Индустрия Инноваций» , вы сможете рассчитывать на то, что процесс взыскания будет вестись командой профессионалов! По всем переданным кейсам будет проводиться регулярная работа, а должники будут находиться под постоянным контролем специалистов юридической компании ООО «Индустрия Инноваций» .

Мы готовы к сотрудничеству с вами уже сегодня!

Для того чтобы бизнес приносил прибыль и не отвлекал вас на повседневные юридические вопросы, мы рекомендуем начать сотрудничество прямо сейчас. Вы можете оставить свою заявку на официальном сайте юридической компании ООО «Индустрия Инноваций» или позвонить на горячую линию сектора договорной и аналитической работы +375 29 671-83-95 или +375 17 300-90-03.