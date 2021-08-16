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Перевод юридической поддержки Вашего бизнеса на аутсорсинг – оптимизация расходов и залог успеха
16.08.2021 09:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
На сегодняшний день руководители и собственники бизнеса, которые стараются шагать в ногу со временем и оптимизировать свои затраты, присматриваются к услугам юридического аутсорсинга. Современные экономические реалии и технологии позволяют привлечь высококвалифицированных юристов и экспертов, при этом сохранить все необходимые рабочие процессы и сэкономить. Стоит заметить, что большой процент успешных иностранных компаний давно используют юридический аутсорсинг.
Финансово-хозяйственная деятельность предприятий и компаний в нашей стране регламентируется большим количеством законодательных и нормативных актов и требует ежедневного мониторинга. В процессе своей коммерческой деятельности перед каждым предпринимателем встают различные юридические вопросы и острые проблемы, которые необходимо решить здесь и сейчас, не нарушая при этом действующее законодательство. В такой ситуации помогут специалисты
Наши юристы с удовольствием окажут вам как разовые юридические услуги, так и предоставят пакетные решения для организаций с различной формой хозяйственной деятельности. Вам остаётся только проконсультироваться со специалистом и определить подходящий вариант сотрудничества, который будет оптимальным и выгодным именно для вас.
Мы предлагаем на выбор 3 варианта
Пакет включает в себя следующее предложение:
- разработка проекта договора – 1 (количество единиц предоставляемой услуги);
- правовая экспертиза документа на предмет соблюдения законодательства – 2;
- устная консультация (очная/ по телефону на выбор клиента) – 5;
- письменная консультация (заключение) – 1;
- подготовка проекта претензии – 2;
- подготовка кадровой документации – 4.
Стоимость предложения – 200,00 бел.руб.
Пакет включает в себя следующее предложение:
- разработка проекта договора – 2 (количество единиц предоставляемой услуги);
- правовая экспертиза документа на предмет соблюдения законодательства – 3;
- устная консультация (очная/ по телефону на выбор клиента) – 6;
- письменная консультация (заключение) – 3;
- подготовка проекта претензий – 4;
- подготовка кадровой документации – 6.
- разработка ЛНА для юридического лица – 1.
Стоимость предложения – 390 бел.руб.
Пакет будет включать в себя следующее предложение:
- разработка проекта договора – 4 (количество единиц предоставляемой услуги);
- правовая экспертиза документа на предмет соблюдения законодательства – 6;
- устная консультация (очная/ по телефону на выбор клиента) – неограниченно;
- письменная консультация (заключение) – 5;
- подготовка проекта претензии, заявлений о возбуждении приказного производства, исковых заявлений, заявления о возбуждении исполнительного производства – 6;
- подготовка кадровой документации – 8.
- разработка ЛНА для юридического лица – 2.
Стоимость предложения - 850 бел.руб.
Также мы предлагаем передать на аутсорсинг процесс взыскания долгов.
При передаче функции взыскания на аутсорсинг появляется возможность оптимизировать штатную численность компании, повысить качество работы юридической службы, а также избавиться от необходимости проведения контроля по возврату долгов, в том числе оптимизировать материальные и технические условия, регламентирующие порядок взыскания.
Передав функции взыскания специалистам
Мы готовы к сотрудничеству с вами уже сегодня!
Для того чтобы бизнес приносил прибыль и не отвлекал вас на повседневные юридические вопросы, мы рекомендуем начать сотрудничество прямо сейчас. Вы можете
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