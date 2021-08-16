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Посол США Бикс Алиу в Польше встретился с Кристиной Тимановской
Источник материала: Навiны
Временный поверенный в делах США в Польше Бикс Алиу встретился с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской, которая находится в стране по гуманитарной визе после скандала на Олимпийских играх в Японии.
Спортсменка «мужественно сказала правду, что вынудило ее бежать от режима Лукашенко», написал дипломат в «Твиттере».
«Соединенные Штаты поддерживают белорусский народ и благодарят Польшу и Японию за оперативную помощь этой отважной спортсменке», — подчеркнул Алиу, сопроводив сообщение совместной фотографией.
4 августа белорусская бегунья
Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (
В НОК утверждают, что
Команда Народного антикризисного управления
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Временный поверенный в делах США в Польше Бикс Алиу встретился с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской, которая находится в стране по гуманитарной визе...
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