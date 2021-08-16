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Санкции США, рекорд продажи валюты, рост ставок по вкладам: новости недели в видеообзоре Myfin.by
Источник материала: Myfin
00:28 Итоги торгов на БВФБ за неделю
00:43 Повышение ставок по валютным вкладам
01:45 Рост объема продажи валюты населением
02:33 Замедление роста цен на потребительские товары
02:51 Мнение эксперта о дальнейшем росте цен
03:30 Финансовая дыра в республиканском бюджете
04:02 Новый пакет санкций против Беларуси
05:03 Оживление белорусского рынка недвижимости
06:00 Итоги недели на рынке криптовалют
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На прошедшей неделе резко выросли ставки по валютным вкладам, белорусы впервые за полтора года продали валюты больше чем купили, объявили новые санкции, ожил рынок...
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