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Санкции США, рекорд продажи валюты, рост ставок по вкладам: новости недели в видеообзоре Myfin.by

16.08.2021 09:19 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

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Фото: Myfin.by

00:28 Итоги торгов на БВФБ за неделю

00:43 Повышение ставок по валютным вкладам

01:45 Рост объема продажи валюты населением

02:33 Замедление роста цен на потребительские товары

02:51 Мнение эксперта о дальнейшем росте цен

03:30 Финансовая дыра в республиканском бюджете

04:02 Новый пакет санкций против Беларуси

05:03 Оживление белорусского рынка недвижимости

06:00 Итоги недели на рынке криптовалют

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На прошедшей неделе резко выросли ставки по валютным вкладам, белорусы впервые за полтора года продали валюты больше чем купили, объявили новые санкции, ожил рынок...
 
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