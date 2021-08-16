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Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb установлена на стартовой площадке Байконура

16.08.2021 09:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb установлена на стартовом комплексе площадки ?31 ("Восток") космодрома Байконур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Роскосмоса.

В Роскосмосе уточнили, что специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Байконур запланирован на 20 августа. Она должна вывести на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb. Таким образом, количество космических аппаратов этой группировки достигнет 288. Выведение займет 3 часа 45 минут.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В Роскосмосе уточнили, что специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня.
 
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