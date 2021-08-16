COVID-19: во Франции и Канаде прошли акции протеста против санитарных пропусков

Источник материала: ОНТ

Неизменной остается картина на улицах Франции в выходные. В этой стране состоялась очередная, пятая по счету, акция протеста против санитарных пропусков.

На улицы вышли 215 тысяч человек. В Париже состоялись три демонстрации. По данным последних соцопросов, против ограничений выступает каждый третий француз. Больше всего недовольства вызывает расширение зоны действия санитарных пропусков. Теперь они нужны для посещения большинства общественных мест, а также для поездок.

Массовая акция протеста прошла и в канадском Монреале. Шествие собрало не менее 50 тысяч человек. Причина – та же, ковидные паспорта. Люди призывают дать им элементарное право выбора.

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