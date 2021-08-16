В Турции продолжают ликвидировать последствия сильных наводнений

Источник материала: ОНТ

Природная стихия испытала Турцию. Страна продолжает ликвидировать последствия сильных наводнений и оползней.

Растет и число жертв. Их уже как минимум 58. Цифра не окончательная, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы в зонах бедствия. Несколько дней назад проливные дожди разрушили дома, повредили мосты и дороги. Эвакуированы практически две тысячи человек. Дома в ста населенных пунктах остаются без электричества. Соболезнования Президенту Турции, родным и близким погибших, а также слова поддержки пострадавшим направил Александр Лукашенко.

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