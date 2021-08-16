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Эксперт о настоящих целях западных партнеров Украины
Источник материала: ОНТ
Какие на самом деле цели у западных партнеров Украины и есть ли у этой страны настоящие партнеры? Этим вопросом задается украинская общественность. На них отвечают эксперты.
Подробности – в видеоинформации.
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Какие на самом деле цели у западных партнеров Украины и есть ли у этой страны настоящие партнеры? Этим вопросом задается украинская общественность. На них отвечают...
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