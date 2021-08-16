Разгорается конфликт между Варшавой и Тель-Авивом из-за отобранном в годы Великой Отечественной войны имуществе евреев

Источник материала: ОНТ

Разгорается конфликт между Варшавой и Тель-Авивом. Президент Польши подписал закон об отобранном в годы Великой Отечественной войны имуществе евреев.

По нему административное решение о праве собственности на имущество нельзя оспаривать 30 лет с момента его вынесения. Документ вызвал недовольство в Израиле, где считают, что он лишает евреев права вернуть свое имущество, потерянное во время Холокоста. Глава израильского МИДа назвал закон антисемитским и аморальным. Для консультаций отозван поверенный в делах Израиля в Польше. Официальная Варшава пообещала симметричные меры.

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