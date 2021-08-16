Гороскоп на 16 августа: Тельцам следует заняться спортом, а Львам вспомнить старых друзей

Источник материала: ОНТ

Звезды готовы подарить Овнам благополучный день. Если вы поставите перед собой правильную цель, то все у вас наладится. И самым лучшим образом.

Тельцам не следует начинать разговоры о наболевшем ни в коллективе, ни дома. Потом вы можете пожалеть о сказанном. Сегодня стоит заняться спортом.

Новые планы потребуют от Близнецов большей активности и расширения круга знакомств. Чтобы не понести убытки, звезды рекомендуют вам проверять качество приобретаемого товара.

Раки готовы удивить любимого человека приятным подарком. Это укрепит ваши романтические отношения. День благоприятный для приобретения недвижимости и заключения сделок.

У Львов сегодня появятся все условия для того, чтобы восстановить прерванные дружеские отношения. Неотложные дела могут заставить вас забыть об отдыхе и семейных обязанностях.

Успех ожидает Дев. Для достижения своей цели постарайтесь привлечь к работе единомышленников. От вашего настроения и продуманных решений будет зависеть результат важного проекта.

Весам стоит избегать рискованных мероприятий и поступков. Сегодня есть вероятность получения случайных травм, которые могут вам помешать. Звезды советуют вам провести вечер в приятной компании.

Скорпионы окажутся под покровительством влиятельного человека. Это позволит создать условия для финансового взлета. Контролируйте свои негативные эмоции, чтобы не совершать ошибок.

Осторожность потребуется сегодня Стрельцам. Старайтесь четко формулировать свои желания и цели, если хотите их быстрее воплотить. Хороший день для духовных практик.

Новое знакомство может сыграть с Козерогами злую шутку, а неожиданные события и недоразумения сбить с намеченного пути. Звезды рекомендуют вам воздержаться от поездок и путешествий.

Удачный день у Водолеев. Смело совершайте финансовые операции, покупки и сделки. Воспользуйтесь советами друзей, у которых больше опыта, чем у вас. Творческие люди способны реализовать все свои задумки.

Любовные отношения окажутся источником вдохновения и повышения жизненных сил у Рыб. В личной жизни звезды советуют вам доверять своему сердцу. Благоприятный день для активного отдыха.

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