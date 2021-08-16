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Прогноз погоды на 16 августа: грозы и до +32°C

16.08.2021 09:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 16 августа: грозы и до +32°C

Сегодня на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы.

Местами сильные дожди и град. Ветер южный 5-10, при грозах порывы достигнут 15-20 м/с. Воздух прогреется до +23°C…+29°C, по юго-востоку будет еще теплее – +30°C…+32°C.

Фото: pixabay

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Сегодня на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Местами сильные дожди и град. Ветер южный 5-10, при...
 
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