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Прогноз погоды на 16 августа: грозы и до +32°C
Источник материала: ОНТ
Сегодня на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы.
Местами сильные дожди и град. Ветер южный 5-10, при грозах порывы достигнут 15-20 м/с. Воздух прогреется до +23°C…+29°C, по юго-востоку будет еще теплее – +30°C…+32°C.
Фото: pixabay
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Сегодня на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Местами сильные дожди и град. Ветер южный 5-10, при...
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