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Сравнение дня: 1975/2021. Плюс рекомендация дня: «Время пересмотреть «Операцию «Арго»

16.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Событиям в Афганистане посвящается.

Сравнение дня: 1975/2021. Плюс рекомендация дня: «Время пересмотреть «Операцию «Арго»

Обе фотографии – про эвакуацию американского посольства, отмечает телеграм-канал ЪЪ.

Сравнение дня: 1975/2021. Плюс рекомендация дня: «Время пересмотреть «Операцию «Арго»

Фото AP

Тем временем в Байнете, глядя на свежее фото из Кабула, вспоминают историю и мировой кинематограф (хотя, согласитесь, в последнее время жизнь преподносит сцены и сценарии нааааамного похлеще Голливуда).

«Время пересмотреть «Операцию «Арго», – звучит в сети, отсылая нас в Иран 1979 года. Фильм Бена Аффлека собрал множество премий. Мы же вынимаем лучшее из архива, чтобы напомнить, как это было: «444 дня в заложниках и 77 томов компромата».

 
 
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