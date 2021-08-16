|
Сравнение дня: 1975/2021. Плюс рекомендация дня: «Время пересмотреть «Операцию «Арго»
16.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Событиям в Афганистане посвящается.
Обе фотографии – про эвакуацию американского посольства, отмечает телеграм-канал ЪЪ.
Фото AP
Тем временем в Байнете, глядя на свежее фото из Кабула, вспоминают историю и мировой кинематограф (хотя, согласитесь, в последнее время жизнь преподносит сцены и сценарии нааааамного похлеще Голливуда).
«Время пересмотреть
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Событиям в Афганистане посвящается.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)