Сравнение дня: 1975/2021. Плюс рекомендация дня: «Время пересмотреть «Операцию «Арго»

Источник материала: Салiдарнасць

Событиям в Афганистане посвящается.





Обе фотографии – про эвакуацию американского посольства, отмечает телеграм-канал ЪЪ.





Фото AP

Тем временем в Байнете, глядя на свежее фото из Кабула, вспоминают историю и мировой кинематограф (хотя, согласитесь, в последнее время жизнь преподносит сцены и сценарии нааааамного похлеще Голливуда).

«Время пересмотреть «Операцию «Арго» , – звучит в сети, отсылая нас в Иран 1979 года. Фильм Бена Аффлека собрал множество премий. Мы же вынимаем лучшее из архива, чтобы напомнить, как это было: «444 дня в заложниках и 77 томов компромата».