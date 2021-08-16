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На международной выставке в Ереване развернули масштабную экспозицию белорусских товаров

16.08.2021 09:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Made in Belarus. Масштабную экспозицию наших производителей развернули 16 августа в Ереване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На международной выставке Armenia Expo более 20 белорусских предприятий различных отраслей представят лучшие новинки, адаптированные под предпочтения и потребности армянских партнеров.

На международной выставке в Ереване развернули масштабную экспозицию белорусских товаров

Например, «Гомсельмаш» впервые примет участие в выставке. Однако две машины под брендом «ПАЛЕССЕ» с 2020 года уже работают на полях этой страны.

Armenia Expo проводится в 20-й раз как универсальный региональный торгово-промышленный форум.

 
 
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Новости Беларуси. Made in Belarus. Масштабную экспозицию наших производителей развернули 16 августа в Ереване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На...
 
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