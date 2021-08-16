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Дмитрий Кузьмин подписал контракт новичка с "Виннипег Джетс"

16.08.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Защитник Дмитрий Кузьмин подписал контракт новичка с "Виннипег Джетс". 18-летний игрок и клуб заключили сделку сроком на 3 года.



Белорус был выбран клубом на драфте НХЛ 2021 года в третьем раунде под общим 82-м номером.

В прошедшем сезоне защитник выступал в чемпионате Беларуси за "Динамо-Молодечно". В 46 матчах регулярного чемпионата он сумел набрать 11 (3+8) результативных баллов при показателе полезности "-2". Также он провёл 6 матчей в плей-офф, в которых набрал 4 (3+1) очка при общей полезности "0".

Кузьмин принял участие в юниорском чемпионате мира-2021, проведя в составе сборной Беларуси 5 матчей, забросив одну шайбу и отдав четыре голевые передачи при полезности "+3", пишет Прессбол.
 
 
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Защитник Дмитрий Кузьмин подписал контракт новичка с "Виннипег Джетс". 18-летний игрок и клуб заключили сделку сроком на 3 года.
 
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