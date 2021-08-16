







Белорус был выбран клубом на драфте НХЛ 2021 года в третьем раунде под общим 82-м номером.





В прошедшем сезоне защитник выступал в чемпионате Беларуси за "Динамо-Молодечно". В 46 матчах регулярного чемпионата он сумел набрать 11 (3+8) результативных баллов при показателе полезности "-2". Также он провёл 6 матчей в плей-офф, в которых набрал 4 (3+1) очка при общей полезности "0".





пишет Прессбол. Кузьмин принял участие в юниорском чемпионате мира-2021, проведя в составе сборной Беларуси 5 матчей, забросив одну шайбу и отдав четыре голевые передачи при полезности "+3",Прессбол.











