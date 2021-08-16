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Известный белорусский дизайнер установил «Жыве Беларусь» в знаковых местах: Вот что получилось
Источник материала: Партизан
Известный художник и дизайнер Владимир Цеслер к годовщине борьбы белорусов за честные выборы выпустил серию работ с словами «Жыве Беларусь».
Знаменитый слоган «появился» на здании Администрации президента и Дворце Независимости, площади Победы и за пределами Беларуси — на месте знака HOLLYWOOD в Лос-Анджелесе и на Триумфальной Арке в Париже, правда в этой работе многие увидели арку в Могилеве,
Автор: @vovatsesler
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Известный художник и дизайнер Владимир Цеслер к годовщине борьбы белорусов за честные выборы выпустил серию работ с словами «Жыве Беларусь».
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