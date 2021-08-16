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Известный белорусский дизайнер установил «Жыве Беларусь» в знаковых местах: Вот что получилось

16.08.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный художник и дизайнер Владимир Цеслер к годовщине борьбы белорусов за честные выборы выпустил серию работ с словами «Жыве Беларусь».



Знаменитый слоган «появился» на здании Администрации президента и Дворце Независимости, площади Победы и за пределами Беларуси — на месте знака HOLLYWOOD в Лос-Анджелесе и на Триумфальной Арке в Париже, правда в этой работе многие увидели арку в Могилевепишет the-village.me. А сегодня рукой Цеслера на Марсе появился БЧБ-флаг.










Автор: @vovatsesler
 
Теги: Могилев
 
 
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Известный художник и дизайнер Владимир Цеслер к годовщине борьбы белорусов за честные выборы выпустил серию работ с словами «Жыве Беларусь».
 
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