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МИД белорусам в Афганистане надо обращаться в посольство в Таджикистан

16.08.2021 09:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Граждане Беларуси, которые находятся в Афганистане, могут обращаться за помощью в белорусское посольство в Таджикистане, сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

МИД белорусам в Афганистане надо обращаться в посольство в Таджикистан

«Безусловно, Министерство иностранных дел следит за развитием ситуации в Афганистане. Физически там нет нашего посольства. Но по совместительству эту страну курирует посольство Республики Беларуси в Таджикистане», — сказал Глаз в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ.

По его словам, сограждане могут обращаться туда по консульским вопросам либо за оказанием иного возможного содействия.

15 августа радикальное исламское движение «Талибан» полностью взяло Афганистан под контроль.

 

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Граждане Беларуси, которые находятся в Афганистане, могут обращаться за помощью в белорусское посольство в Таджикистане, сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий...
 
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