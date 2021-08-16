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МИД белорусам в Афганистане надо обращаться в посольство в Таджикистан
Источник материала: Навiны
Граждане Беларуси, которые находятся в Афганистане, могут обращаться за помощью в белорусское посольство в Таджикистане, сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
«Безусловно, Министерство иностранных дел следит за развитием ситуации в Афганистане. Физически там нет нашего посольства. Но по совместительству эту страну курирует посольство Республики Беларуси в Таджикистане», — сказал Глаз в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ.
По его словам, сограждане могут обращаться туда по консульским вопросам либо за оказанием иного возможного содействия.
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Граждане Беларуси, которые находятся в Афганистане, могут обращаться за помощью в белорусское посольство в Таджикистане, сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий...
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