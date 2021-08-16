Источник материала: UDF



Игорь Лосик

«Мы не можем сказать всю сотню, но я могу сказать, что в первой части списка включен такой известный активист оппозиции Игорь Лосик. Мы включили Игоря в первую часть списка», — сказал Юрий Воскресенский в комментарии для телеверсии «Большого разговора с президентом» на «Беларусь 1».

«Публично здесь говорю, что закладываю голову за все 100 человек», — заявил в ответ Воскресенский.

«Если этот человек (Воскресенский. — БелаПАН.) достанет Уголовный кодекс или другие наши законы, покажет мне хоть одну политическую статью и скажет, что на основании этой политической статьи кто-то осужден, мы будем думать, какие принимать решения. У нас не было и нет никаких политзаключенных».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Воскресенский: блогер Игорь Лосик включен в список на помилование Вторая часть списка будет передана в Администрацию президента 1 сентября.

По его словам, вторая часть списка будет передана в Администрацию президента 1 сентября.В ходе «Большого разговора» 9 августа Лукашенко предложил Воскресенскому нести личную ответственность за фигурантов этого списка: «Вот Воскресенский пусть занимается. Но когда ты будешь мне писать обращение, ты заложишь свою голову, и, как только хоть один из сотни вильнет в сторону, ты сядешь».«Президент предложил мне положить голову. Что это означает? Эта фигура речи, которая означает коллективную ответственность», — пояснил в комментарии госканалу директор КСДС.Ранее Юрий Воскресенский в интервью крупному порталу, признанному экстремистским, подтвердил, что КСДС рассылает политзаключенным письма с предложением до 31 августа написать прошение о помиловании на имя Лукашенко. К 21 июля, по словам директора КСДС, с ним связались представители 14 осужденных.12 февраля на VI Всебелорусском народном собрании Воскресенский призвал власти провести политическую амнистию. Лукашенко отреагировал на это предложение негативно:Сам Воскресенский, ныне активно сотрудничающий с режимом, был задержан 12 августа 2020 года. 10 октября он стал одним из участников разговора Лукашенко с арестованными сторонниками перемен в СИЗО КГБ. На следующий день Воскресенского отпустили под подписку о невыезде. Обвинения в организации массовых беспорядков с него не сняты., находящийся под стражей с 25 июня прошлого года, обвиняется в организации массовых беспорядков. Суд над популярным блогером начался 24 июня этого года в гомельском СИЗО. Вместе с ним судяти др. Лосик дважды объявлял голодовку.