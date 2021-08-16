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Командующий ВВС Беларуси: БЧБ-шарики — провокация, «противники ищут дыры»

16.08.2021 09:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Командующий ВВС Беларуси: БЧБ-шарики — провокация, «противники ищут дыры»
Игорь Голуб / Скриншот
15 августа в вечернем эфире СТВ командующий ВВС и ПВО Беларуси Игорь Голуб прокомментировал эпизод со связкой белых и красных воздушных шариков на границе Беларуси и Литвы. Чтобы сбить шарики, которые почти год назад летели из Литвы в Беларусь, Минобороны подняло в воздух боевые вертолеты Ми-24.

Игорь Голуб уверен: это были не просто воздушные шарики, а провокация. Хотя даже корреспондент СТВ Алёна Сырова, задавая вопрос, употребляет слово "хохмили".

— Я в это время находился на центральном командном пункте и наблюдал эту обстановку в воздухе. Шарики — это был уже акт отчаяния того, что они не смогли сделать то, что они планировали сделать. Поэтому запустили этот, это мое мнение, фашистский флаг бчбшный, запустили на этих шарах. Провокации с использованием таких шаров и флагов активно применяются за этот год во многих регионах, не только Республики Беларусь. Противники ищут дыры, — заявляет Голуб.


Инцидент произошел вечером 23 августа в районе деревни Волковщина Ошмянского района. С территории Литвы в воздух около 19:30 поднялся "зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой". В Минобороны Беларуси заявили о попытке нарушения воздушного пространства.

С белорусской стороны противостояли воздушным шарам дежурные силы Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. В небо были подняты боевые вертолеты Ми-24 из состава дежурных сил ПВО. Как подчеркивают в пресс-службе Минобороны, "полет воздушных шаров был остановлен без применения оружия".

МИД Литвы, в свою очередь, 24 августа подал ноту протеста в связи с нарушением белорусским вертолётом воздушного пространства Литвы. Мол, нарушили границу не шарики, а белорусские военные, которые были посланы на борьбу с ними.
 
 
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Инцидент произошел вечером 23 августа в районе деревни Волковщина Ошмянского района.
 
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