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В телеге сегодня. «Начальство, выпив вечером за «победу над Америкой», занюхайте виски дымом сибирских пожаров»

16.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«Серпом по» – о том, насколько должно беспокоить Россию случившееся в Афганистане.

– Должно беспокоить и, судя по всему, теперь беспокоит, гораздо больше, – пишут авторы популярного аналитического канала (Рунет). – И она объективно заинтересована в сотрудничестве с западными странами и, прежде всего, с США, с целью создания системы международных гарантий безопасности для своих интересов в Средней Азии.

С «вменяемыми людьми», разумеется, теперь придется строить двусторонние отношения. И хорошо, если бы, посольская аргентинская «мука» не превратилась в шествующие в Россию чемоданы с афганским «герычем».

Правда, надо как-то решить, афганские барбудос все еще террористы или уже нет? Захваченная ими власть в Афганистане теперь террористическая? Будет ли госТВ сообщать: «Сегодня в Россию с дружественным визитом прибыла делегация правящего в Афганистане «Талибана», признанного в нашей стране террористическим»?

Радость части политического класса по поводу «поражения США», возможно, несколько охладится историческим примером. Падение в 1975 году Южного Вьетнама, союзника США, и радость по поводу победы Северного Вьетнама, окончательного поражения американцев в войне во Вьетнаме не предотвратила краха СССР 15 лет спустя.

В телеге сегодня. «Начальство, выпив вечером за «победу над Америкой», занюхайте виски дымом сибирских пожаров»

На фото: кадр из российского кинофильма «Кандагар» (2010) о мужественных российских пилотах, попавших в плен к террористам из запрещенного в России «Талибана»

По внутренним причинам. Система была гнилой. В этом смысле похожей на российскую. Поэтому начальство, выпив вечером за «победу над Америкой», занюхайте виски дымом сибирских пожаров и закусите прочими нашими катастрофами, провалами и неустройствами. От них ломится державный стол.

 
 
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«Серпом по» – о том, насколько должно беспокоить Россию случившееся в Афганистане.
 
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