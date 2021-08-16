В непростой военно-политической обстановке. Продолжается переброска белорусских военных для учений «Запад-2021»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Конечная точка – полигон Мулино под Нижним Новгородом. Продолжается переброска военнослужащих Северо-западного оперативного командования в Россию, где они примут участие в совместном стратегическом учении «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Подготовка к нему проходит в условиях непростой военно-политической обстановки в мире.

Учение пройдет с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и 9 полигонах России. Будет отработано применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.