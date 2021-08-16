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Соболенко: Полностью потеряла рассудок

16.08.2021 10:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Соболенко: Полностью потеряла рассудок
Арина Соболенко
Арина Соболенко прокомментировала свое странное поведение на турнире в Монреале.

Белорусская спортсменка проиграла чешке Каролине Плишковой в полуфинале.

Во время матча Арина Соболенко не стеснялась выражать эмоции — спортсменка бросала ракетку о корт. Направляясь для рукопожатия к сопернице по окончанию проигранного в двух сетах матча, Соболенко снова выбросила ракетку.

Позже, в своем Instagram она написала:

"Мое поведение сегодня было непрофессиональным. Хочу извиниться за это. Каролина Плишкова была лучше. Извиняюсь за это рукопожатие. Полностью потеряла рассудок в этот момент".
 
 
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Белорусская спортсменка проиграла чешке Каролине Плишковой в полуфинале.
 
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