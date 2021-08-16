Источник материала: UDF



Арина Соболенко

"Мое поведение сегодня было непрофессиональным. Хочу извиниться за это. Каролина Плишкова была лучше. Извиняюсь за это рукопожатие. Полностью потеряла рассудок в этот момент".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Соболенко: Полностью потеряла рассудок Белорусская спортсменка проиграла чешке Каролине Плишковой в полуфинале.

Белорусская спортсменка проиграла чешкев полуфинале.Во время матчане стеснялась выражать эмоции — спортсменка бросала ракетку о корт. Направляясь для рукопожатия к сопернице по окончанию проигранного в двух сетах матча, Соболенко снова выбросила ракетку.Позже, в своем Instagram она написала: