Источник материала: UDF



Станислав Богданкевич

Charter97.org

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экс-глава Нацбанка Беларуси: Расчеты с Беларусью в долларах скоро остановятся Экономическое давление на режим будет нарастать.

– Во-первых, очень серьезно замедлятся расчеты. Конечно, можно перевозить деньги при помощи велосипеда или машины. SWIFT дает возможность проводить любые расчеты в экономики в течение минут, а то и секунд.Более того, из-за санкций США расчеты в долларах будут невозможны. Тогда надо будет проводить сначала деньги в Москву, а потом в какую-то другую страну. Конечно, это не полная остановка экономики, но огромное замедление, поэтому появятся новые трудности в экономике, углубится рецессия и стагнация.– Главная причина оттока депозитов – недоверие к власти, которая установлена сегодня в Беларуси, то есть к нелегитимному режиму. Люди не доверяют, потому что знают, что власти могут дать команду не отдавать валюту собственникам или начнут принудительно переводить ее в национальную.Еще одним фактором может быть обеднение людей, которые снимают деньги, чтобы жить, тратить их на текущие нужды, а не на капитальные. Ведь депозиты вносились для будущего. Это, так сказать, страховка на всякий случай, а сейчас она — в чулках, кошельках и кроватях. Это все показывает нестабильность нашей экономики из-за неуверенности в будущем граждан Беларуси.Могут быть и более частные причины: например, призывы лидеров оппозиции снимать вклады. Видимо, это тоже повлияло на настроения людей в определенной мере. Однако главная причина – власть, которая установилась в Беларуси. Она нелегитимная, не избранная народом и не ответственная перед людьми.– Я уже говорил об этом, что власти могут дать команду не выдавать деньги в течение года, двух лет. Могут дать команду, чтобы вкладчики получили свои долларовые вклады в рублях. При этом рубль будет обесцениваться.Сегодня рубль более-менее стабилен, потому что санкции, которые были приняты Европой и США, в основном касаются будущих контрактов, а не нынешних. Пока еще деньги поступают, поэтому все эти экономические санкции идут на перспективу. Они обязательно скажутся, но через месяц или позже. Мы все увидим ухудшение ситуации и для вкладчиков, и для экономики, и для власти.– У нас небольшие кредиты, больше с Востока, поэтому я бы не сказал, что для белорусских властей это смертельно. Однако если мы не сможем погасить какие-то кредиты банков, которые дали их Беларуси, то это может означать ухудшение ситуации в экономике.– Я полагаю, что санкции – самые сильные на сегодняшний день. Другое дело, что они снова все-таки не немедленно обрезают Беларусь и ее экономику от цивилизованного мира. Эффект от санкций будет постепенным. Санкции достаточно сильные, и они будут нарастать, когда начнут реально действовать.Конечно, если бы не было поддержки Путина и России, то все бы это закончилось быстро. Белорусский народ быстрее бы избавился от диктатуры. Однако я уверен, что в конечном итоге этот режим падет. В этом нет никакого сомнения, у него нет перспектив.Более того, если российские субъекты не будут выполнять американские санкции, то есть будут поддерживать этот режим, то ограничения могут налагаться и на Россию. Поэтому, я считаю, что многие российские компании будут подчиняться американским санкциям, из-за чего процесс давление на режим усилится. В этом и есть плюс последних санкций.