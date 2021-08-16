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Украина помогла вывезти из Афганистана граждан Беларуси

16.08.2021 10:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Украина помогла вывезти из Афганистана граждан ряда стран, в том числе Беларуси.

Украина помогла вывезти из Афганистана граждан Беларуси

Как отметил в Twitter глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, что дислоцированные в Афганистане украинские самолеты вывезли из Кабула граждан Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Украины, Хорватии.

«Мы не бросаем своих людей и помогаем другим. В случае дальнейших запросов сделаем все возможное, чтобы помочь украинцам и иностранцам», — написал Кулеба.

15 августа радикальное исламское движение «Талибан» полностью взяло Афганистан под контроль. Страну массово покидают иностранные граждане.

Как сообщил 15 августа пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, находящиеся в Афганистане белорусские граждане могут обращаться за помощью в посольство Беларуси в Таджикистане.

 

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Украина помогла вывезти из Афганистана граждан ряда стран, в том числе Беларуси.
 
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