Украина помогла вывезти из Афганистана граждан Беларуси

Украина помогла вывезти из Афганистана граждан ряда стран, в том числе Беларуси.





Как отметил в Twitter глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, что дислоцированные в Афганистане украинские самолеты вывезли из Кабула граждан Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Украины, Хорватии.

«Мы не бросаем своих людей и помогаем другим. В случае дальнейших запросов сделаем все возможное, чтобы помочь украинцам и иностранцам», — написал Кулеба.

15 августа радикальное исламское движение «Талибан» полностью взяло Афганистан под контроль . Страну массово покидают иностранные граждане.

Как сообщил 15 августа пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, находящиеся в Афганистане белорусские граждане могут обращаться за помощью в посольство Беларуси в Таджикистане.