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В Украине нашли мертвым мэра Кривого Рога
Источник материала: Партизан
Мэр Кривого Рога (Украина) Константин Павлов был найден мертвым с огнестрельным ранением.
Об этом информирует пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Известно, что тело было найдено в селе Вольное в Днепропетровской области Украины. Рядом с ним лежало ружье.
В настоящее время,
Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве по статье 115 Уголовного кодекса Украины.
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Мэр Кривого Рога (Украина) Константин Павлов был найден мертвым с огнестрельным ранением.
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