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В Украине нашли мертвым мэра Кривого Рога

16.08.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мэр Кривого Рога (Украина) Константин Павлов был найден мертвым с огнестрельным ранением.


 

Об этом информирует пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Известно, что тело было найдено в селе Вольное в Днепропетровской области Украины. Рядом с ним лежало ружье.

В настоящее время, пишет Политринг, правоохранительными органами рассматривается две версии произошедшего: убийство и самоубийство.

Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве по статье 115 Уголовного кодекса Украины.
 
 
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Мэр Кривого Рога (Украина) Константин Павлов был найден мертвым с огнестрельным ранением.
 
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