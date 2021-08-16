Источник материала: ProBusiness

Кто такой инвестор в Беларуси и всегда ли нужен инвестиционный договор, чтобы им стать? Какие механизмы защиты своих вложений можно и нужно применять? И кто в случае возникновения разногласий будет их разрешать?

«На практике большинство споров завершается уже на досудебной стадии», — комментируют специалисты судебной практики «РЕВЕРА» : ведущий юрист Камаль Терехов и адвокат Кристина Подрезёнок. Подробно на актуальные вопросы по этой теме эксперты отвечают в материале.

Камаль Терехов

Ведущий юрист судебной практики «РЕВЕРА» Кристина Подрезёнок Адвокат судебной практики «РЕВЕРА»

Кто является инвестором и что считается инвестициями в Беларуси

— Исходя из опыта последних лет, у многих компаний и владельцев бизнеса сложилось представление о том, что инвестор — это только тот, с кем заключен инвестиционный договор. Бытует мнение, что этот человек «обязательно должен быть иностранцем».

На самом деле инвестором может быть любое лицо (в том числе резидент нашей страны), которое вкладывает свои деньги и/или имущество для получения прибыли или другого полезного результата на территории Беларуси. Исключением являются только цели, связанные с личным, семейным, домашним и прочим подобным использованием объекта вложений (например, покупка квартиры для себя), — такие вложения не дают права называться инвестором.

Инвесторами также являются компании, осуществляющие деятельность с применением преференциального режима (СЭЗ, ПВТ, индустриальный парк «Великий камень» и др.).

Преференциальный режим — особый льготный режим осуществления внешнеэкономического сотрудничества, предоставляемый одним государством другому без распространения на третьи страны.

Белорусское законодательство предусматривает различные способы осуществления инвестиций. Это, в частности:

Строительство недвижимости

Приобретение акций (долей) в компании

Создание коммерческой организации на территории Беларуси

Приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности.

К инвесторам вправе относиться и лица, которые заключили с Республикой Беларусь:

Инвестиционные договоры

Договоры на право проектирования и строительства

Договоры купли-продажи предприятия как имущественного комплекса.

Инвестиционный договор с Республикой Беларусь сам по себе не является способом осуществления инвестиций. Сущность инвестиционного договора состоит в обеспечении дополнительных условий инвесторам для осуществления инвестиций в приоритетных секторах экономики.

Декретом № 10 «О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь» от 06.08.2009 предусматриваются определенные льготы и преференции для инвесторов, заключивших инвестиционный договор. Таким образом, инвестиционный договор представляет собой соглашение инвестора и государства, по которому инвестор осуществляет инвестиции, как правило, посредством строительства объекта, а государство предоставляет ему определенные льготы и преференции. Однако для получения статуса инвестора наличие заключенного инвестиционного договора необязательно.

Вместе с тем инвестиции должны соответствовать критериям, установленным законодательством. А именно — представлять собой вклад имущества в целях получения прибыли или достижения иного значимого результата, как и было сказано выше.



Фото: mykharkov.info

Так, например, в мировой практике предполагается, что инвестиции состоят из следующих элементов:

Вклад активов

Присутствие риска неполучения прибыли

Продолжительный характер вклада активов

Наличие вклада в экономику государства.

В отношении последнего пункта еще сохраняются дискуссии, однако триада элементов «вклад, риск, продолжительность» не оспаривается и признается повсеместно, в том числе в Беларуси.

К примеру, инвестицией не будет считаться покупка квартиры для собственного проживания, так как такая покупка не имеет цели получения прибыли, а направлена на личное использование. Покупка товаров производства белорусских компаний, выполнение белорусской компанией разработки программного обеспечения также не будут считаться инвестициями, так как отсутствуют продолжительный характер вклада активов и риск неполучения прибыли.

Однако инвестициями будут считаться:

Приобретение долей в белорусской компании и вклад в нее активов для масштабирования разработки программного обеспечения

Покупка у государства предприятия как имущественного комплекса

Строительство офисного здания для последующей сдачи в аренду.

Как защитить свои инвестиции

Нередко возникают спорные ситуации, связанные с вмешательством в осуществление инвестиционной деятельности, доначислением налоговых (таможенных) сборов и платежей, ненадлежащим исполнением обязанностей со стороны государственных органов, вследствие которых инвестор не может надлежащим образом осуществлять свою деятельность в Беларуси.

В результате инвестор может потерять земельный участок, объект строительства и понести убытки.

Для всех инвесторов определен ключевой механизм, гарантирующий защиту их прав, — это право на судебную защиту.

Как правильно его реализовать? С точки зрения мировой арбитражной практики действия государственных органов и организаций приравниваются к действиям самого государства. К примеру, действия государственных органов по доначислению налогов, пошлин, расторжению договора аренды земельного участка, инвестиционного договора являются действиями государства.

Если такие действия не обоснованы и нарушают права инвестора, он вправе защищать свои права и интересы в судебном порядке. В таком случае инвестору необходимо обратиться в госорган для разрешения инвестиционного спора в досудебном порядке путем направления письменного предложения: если есть договор — в госорган, с которым этот договор заключен, если договора нет, то в Министерство экономики.

При этом обращаем внимание, что большинство споров, возникающих между инвестором и государством, завершается уже на досудебной стадии.



Фото: mykharkov.info

Кроме того, инвестор вправе в общем порядке обжаловать акты (действия) государственных органов и обращаться в экономические суды с заявлениями о признании таких актов (действий) недействительными. Следует отметить, что есть позитивная практика по этому вопросу и нередко решения государственных органов отменяются судами.

В случае, если спор не был урегулирован путем проведения переговоров в течение трех месяцев со дня получения письменного предложения об их урегулировании, его последующее разрешение возможно только в судебном порядке.

Кто рассматривает инвестиционные споры

1. Если инвестор иностранный, то споры могут разрешаться:

В экономических судах Республики Беларусь

В Международном центре по урегулированию инвестиционных споров ( МЦУИС )

) В арбитражном суде, учреждаемом для разрешения каждого конкретного спора согласно Арбитражному регламенту Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли ( ЮНСИТРАЛ ).

2. Если в международном договоре или в договоре, заключенном между инвестором и Республикой Беларусь, определен иной орган разрешения споров, то споры будут рассматриваться в соответствии с положениями этих договоров. К примеру, нередко в инвестиционных договорах предусматривается компетенция Международного арбитражного суда при БелТПП .

3. Для инвесторов из стран ЕАЭС применяются специальные положения , предусмотренные Договором о ЕАЭС.

4. Если инвестор — резидент Республики Беларусь, то инвестиционные споры рассматриваются, как правило, в белорусских экономических судах.

Вместо вывода

Ведение инвестиционного спора как в Республике Беларусь, так и в арбитраже — достаточно дорогостоящее удовольствие. Поэтому важно заранее оценивать риски возникновения спора с государством, не допускать нарушения условий заключенных договоров, стремиться урегулировать спор в досудебном порядке. Рекомендуется сохранять все документы и переписку, связанные с реализацией инвестиционного проекта.

В любом случае компетентные юристы помогут оценить существующие риски, определить стратегию действий, а также представят ваши интересы на досудебной и судебной стадиях разрешения спора.

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