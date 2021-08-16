Муж главреда TUT.BY: «Сюрпризом развитие событий не стало»

Источник материала: Салiдарнасць

Василий Кишкурно рассказал, почему чувствует себя счастливым человеком.





— Марина всем сердцем переживала за свою работу, за свою страну. Она не могла просто убежать. Поэтому сюрпризом дальнейшее развитие событий не стало. Это было достаточно ожидаемо. К нам пришли, как к тысячам белорусов, — вспоминает в эфире Еврорадио муж политзаключенной Марины Золотовой Василий Кишкурно.

Он рассказал, что главный редактор TUT.BY очень много сил отдавала работе, но все свободное время посвящала семье и своим хобби.

— Она имеет колоссальную работоспособность. Марина — человек очень спортивный, очень долго занималась плаванием. И одна из самых больших ее отдушин — это катание на роликовых коньках. Теперь ролики ждут ее, и я не сомневаюсь, что вместе мы проедем еще не одну тысячу километров, — говорит муж политзаключенной.

Василий рассказывает, что в письмах Марина старается подбодрить семью.

— Как бы это цинично не звучало, я себя чувствую счастливым человеком. У меня много сил и энергии, потому что я верю, что все будет хорошо.

Я знаю, что Марина не совершала тех преступления, в которых ее обвиняют. Духом она не падает, это самое важное. Верит, что все не напрасно, старается подбодрить и нас, — поделился муж Марины Золотовой.

Напомним, 18 мая силовики пришли с обысками в офисы TUT.BY в Минске и регионах, а также домой ко многим сотрудникам компании. В общей сложности задержали 15 человек, в том числе главного редактора Марину Золотову.

Сейчас ее обвиняют в соучастии в неуплате налогов.