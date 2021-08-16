Источник материала: UDF



Фото: nn.by

Фото: nn.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бело-красно-белое море. Вспоминаем самую большую демонстрацию в лучших фото Людское море заполонило столичный проспект Победителей.

Людское море заполонило столичный проспект Победителей. Количество людей, посетивших митинг, оценивалось в 400 тысяч человек.Люди приходили и уходили, но на их место приходили новые. Весь день бело-красно-белые ручейки текли к Стеле и от нее.Силовики не трогали митингующих, задержания начались только вечером, когда марш уже закончился.Общее настроение было очень позитивное. Незнакомые люди обнимались, волонтеры подвозили воду. В воздухе развевались флаги, у людей наконец появилась настоящая надежда на долгожданные перемены.Интересно, что символом перемен стихийно стал бело-красно-белый национальный флаг. Люди сами выбрали символ.В марше приняли участие и известные белорусы. Мария Колесникова еще была на свободе. Сегодня, через год, ее вместе с юристом Знаком судят в закрытом режиме.В тот же день на площади Независимости проходил провластный митинг, куда привезли автобусами бюджетников со всей страны. Выступил там и сам Лукашенко. Многие боялись, что сторонники перемен могут сорвать мероприятие, но этого не произошло. Люди с Марша вышли на проспект Независимости вечером, когда бюджетников уже увезли домой.