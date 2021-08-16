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Пожарные спасли мужчину из горящего дома в Речице
Источник материала: БT
Огнеборцы спасли мужчину из пылающего дома в Речице. Помещения были затянуты дымом. Хозяина строения обнаружили в комнате на диване и вынесли через окно. Сообщается, что пострадавший отравился дымом, за его состоянием наблюдают медики. Что касается причины ЧП, вероятно, погорелец уснул, не затушив сигарету.
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Огнеборцы спасли мужчину из пылающего дома в Речице. Помещения были затянуты дымом. Хозяина строения обнаружили в комнате на диване и вынесли через окно....
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