Пожарные спасли мужчину из горящего дома в Речице

Источник материала: БT

Огнеборцы спасли мужчину из пылающего дома в Речице. Помещения были затянуты дымом. Хозяина строения обнаружили в комнате на диване и вынесли через окно. Сообщается, что пострадавший отравился дымом, за его состоянием наблюдают медики. Что касается причины ЧП, вероятно, погорелец уснул, не затушив сигарету.



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