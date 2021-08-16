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Пожарные спасли мужчину из горящего дома в Речице

16.08.2021 10:35 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Огнеборцы спасли мужчину из пылающего дома в Речице. Помещения были затянуты дымом. Хозяина строения обнаружили в комнате на диване и вынесли через окно. Сообщается, что пострадавший отравился дымом, за его состоянием наблюдают медики. Что касается причины ЧП, вероятно, погорелец уснул, не затушив сигарету. 

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Теги: Минск
 
 
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Огнеборцы спасли мужчину из пылающего дома в Речице. Помещения были затянуты дымом. Хозяина строения обнаружили в комнате на диване и вынесли через окно....
 
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