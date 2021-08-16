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Мошенники запустили рассылку о проведении акции от имени АЗС в социальных сетях
Источник материала: БT
Шансы на победу равны нулю. Фальшивый розыгрыш распространяется в социальных сетях. Мошенники запустили рассылку о проведении акции от имени АЗС. Аудитории предлагают пройти легкий опрос, рассказать о розыгрыше друзьям и выиграть внушительную сумму. Как рассказали в милиции, фейковые лотереи легко вычислить даже не вникая в суть рассылки. Как правило, аферисты обещают очень хорошие призы без каких-либо усилий. Но ведь бесплатный сыр может быть только в мышеловке.
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Шансы на победу равны нулю. Фальшивый розыгрыш распространяется в социальных сетях. Мошенники запустили рассылку о проведении акции от имени АЗС. Аудитории...
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