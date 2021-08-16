В Малоритском районе мужчина обнаружил в лесу мины времен Великой Отечественной войны

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Одна находка вывела на другую. В Малоритском районе, во время сбора лесных даров, взгляд мужчины зацепился за странные металлические предметы, которые лежали в траве. Визуально они напоминали мины. По наводке грибника на место приехали саперы. Прочесав местность, взрывотехники обнаружили две минометные и три противопехотные мины, а также одну гранату. По оценке специалистов, боеприпасы относятся к арсеналу времен Великой Отечественной войны.