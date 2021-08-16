|
В Малоритском районе мужчина обнаружил в лесу мины времен Великой Отечественной войны
Источник материала: БT
Одна находка вывела на другую. В Малоритском районе, во время сбора лесных даров, взгляд мужчины зацепился за странные металлические предметы, которые лежали в траве. Визуально они напоминали мины. По наводке грибника на место приехали саперы. Прочесав местность, взрывотехники обнаружили две минометные и три противопехотные мины, а также одну гранату. По оценке специалистов, боеприпасы относятся к арсеналу времен Великой Отечественной войны.
Другие новости проекта:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна находка вывела на другую. В Малоритском районе, во время сбора лесных даров, взгляд мужчины зацепился за странные металлические предметы, которые лежали в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)