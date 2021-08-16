ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Малоритском районе мужчина обнаружил в лесу мины времен Великой Отечественной войны

16.08.2021 10:35 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Одна находка вывела на другую. В Малоритском районе, во время сбора лесных даров, взгляд мужчины зацепился за странные металлические предметы, которые лежали в траве. Визуально  они напоминали мины. По наводке грибника на место приехали саперы. Прочесав местность, взрывотехники обнаружили две минометные и три противопехотные мины, а также одну гранату. По оценке специалистов, боеприпасы относятся к арсеналу времен Великой Отечественной войны. 


Другие новости проекта:

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна находка вывела на другую. В Малоритском районе, во время сбора лесных даров, взгляд мужчины зацепился за странные металлические предметы, которые лежали в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посол США Бикс Алиу в Польше встретился с Кристиной Тимановской
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by