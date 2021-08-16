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Евро существенно укрепляется утром на первых торгах недели
Источник материала: Навiны
Европейская валюта существенно укрепляется на открытии торгов на БВФБ 16 августа.
Так, евро добавляет 0,0132 пункта и торгуется на уровне 2,9477 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты падают:
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (9-13 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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Европейская валюта существенно укрепляется на открытии торгов на БВФБ 16 августа.
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