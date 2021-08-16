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Евро существенно укрепляется утром на первых торгах недели

16.08.2021 10:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Европейская валюта существенно укрепляется на открытии торгов на БВФБ 16 августа.

Евро существенно укрепляется утром на первых торгах недели
Фото pixabay.com

Так, евро добавляет 0,0132 пункта и торгуется на уровне 2,9477 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты падают:

  • доллар на 0,0051 пункта — 2,4974 белорусского рубля;
  • российский рубль на 0,0031 пункта — 3,4027 белорусского рубля за 100 российских.

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (9-13 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Европейская валюта существенно укрепляется на открытии торгов на БВФБ 16 августа.
 
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