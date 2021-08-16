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В "Ювентусе" задумались о продаже Криштиану Роналду

16.08.2021 10:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" уже нынешним летом. Такой вариант допускают в туринском клубе.



Как сообщает "Профиль" со ссылкой на Marca, причиной тому являются финансовые трудности, с которыми может столкнуться клуб. Уход форварда, чей годовой оклад достигает 31 млн евро, сможет понизить зарплатную ведомость клуба.

Кроме того, пишет ru.oxu.az, в своей заметке Marca подчеркивает, что и сам португалец не прочь покинуть "Ювентус". Отмечается, что Роналду контактировал с мадридским "Реалом" в конце минувшего сезона.
 
 
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Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" уже нынешним летом. Такой вариант допускают в туринском клубе.
 
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