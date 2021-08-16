







Как сообщает "Профиль" со ссылкой на Marca, причиной тому являются финансовые трудности, с которыми может столкнуться клуб. Уход форварда, чей годовой оклад достигает 31 млн евро, сможет понизить зарплатную ведомость клуба.





пишет ru.oxu.az, в своей заметке Marca подчеркивает, что и сам португалец не прочь покинуть "Ювентус". Отмечается, что Роналду контактировал с мадридским "Реалом" в конце минувшего сезона. Кроме того,ru.oxu.az, в своей заметке Marca подчеркивает, что и сам португалец не прочь покинуть "Ювентус". Отмечается, что Роналду контактировал с мадридским "Реалом" в конце минувшего сезона.



