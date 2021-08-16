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В "Ювентусе" задумались о продаже Криштиану Роналду
Источник материала: Партизан
Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" уже нынешним летом. Такой вариант допускают в туринском клубе.
Как сообщает "Профиль" со ссылкой на Marca, причиной тому являются финансовые трудности, с которыми может столкнуться клуб. Уход форварда, чей годовой оклад достигает 31 млн евро, сможет понизить зарплатную ведомость клуба.
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Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" уже нынешним летом. Такой вариант допускают в туринском клубе.
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