СМИ сообщили, что Гани улетел в Оман





По его данным, авиационные власти Таджикистана согласовали с руководством Узбекистана, Туркменистана и Ирана полет самолета Ашрафа Гани через территории этих стран, утверждают источники этого СМИ.





пишет interfax.by, передает Радио Озоди, Рохила Дустум, дочь маршала Абдурашида Дустума, председателя Национального исламского движения Афганистана, накануне написала в Facebook, что самолет Гани некоторое время кружил над Душанбе, после чего взял курс в сторону Омана. Кроме того,interfax.by, передает Радио Озоди, Рохила Дустум, дочь маршала Абдурашида Дустума, председателя Национального исламского движения Афганистана, накануне написала в Facebook, что самолет Гани некоторое время кружил над Душанбе, после чего взял курс в сторону Омана.





При этом ранее в понедельник МИД Таджикистана опроверг сообщения о том, что Гани посещал республику в минувшие выходные.





В воскресенье талибы (боевики запрещенного в РФ движения "Талибан") окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья боевики вошли в афганскую столицу и теперь в целом контролируют ее. Гани покинул страну.







