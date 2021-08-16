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СМИ сообщили, что Гани улетел в Оман
Источник материала: Партизан
Покинувший Афганистан в минувшее воскресенье президент Ашраф Гани улетел в Оман после непродолжительного пребывания в Душанбе, сообщает таджикская служба Радио Свобода (признано в РФ иноагентом) - Радио Озоди со ссылкой на источники, близкие к властям Таджикистана.
По его данным, авиационные власти Таджикистана согласовали с руководством Узбекистана, Туркменистана и Ирана полет самолета Ашрафа Гани через территории этих стран, утверждают источники этого СМИ.
Кроме того,
При этом ранее в понедельник МИД Таджикистана опроверг сообщения о том, что Гани посещал республику в минувшие выходные.
В воскресенье талибы (боевики запрещенного в РФ движения "Талибан") окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья боевики вошли в афганскую столицу и теперь в целом контролируют ее. Гани покинул страну.
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Покинувший Афганистан в минувшее воскресенье президент Ашраф Гани улетел в Оман после непродолжительного пребывания в Душанбе, сообщает таджикская служба Радио...
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